株式会社小田急箱根は１５日、５月３日から５日の３日間、ゴールデンウィークの箱根登山電車の旅を快適に楽しめるよう、箱根湯本駅１１時５８分発、強羅駅行きの臨時列車を運行し、新たに座席予約券「らくらく着席予約券」を発売することを発表した。「らくらく着席予約券」は６０人の定員制で、運賃に５００円プラスして待ち時間なく着席にて利用できる。また同期間中、箱根登山ケーブルカー強羅駅、箱根ロープウェイ早雲山・