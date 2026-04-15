春がきた。と思ったら、夏ももう顔をチラつかせつつある。同志諸君はきっと、こう思い始めている頃だろう。「ガッツリ食べたい、でもあまり重いのはちょっと……」。そんな食いしん坊のワガママを受け止めてくれるあの人気メニューが、なんと今年も登場する。はい、ということで朗報。4月15日から「ほっともっと」に「おろしかつめし」が帰還することが決定した。一足先に味わってみたところ……めっちゃ進化しとるーーー! そのポ