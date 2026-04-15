【モデルプレス＝2026/04/15】音楽番組『Star Song Special Season3』の第3回が、4月16日16時よりPrime Video独占で配信スタート（隔週木曜午後4時〜）。Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、ゲストとして出演する。【写真】スノメンバー＆STARTOアイドル、後輩と“わちゃわちゃ”コラボトーク◆B&ZAI、オリジナル曲披露スタジオライブでは、B&ZAIがオリジナル曲「KISS‘N’DOL」を披露。「B&ZAI初のクールな