【モデルプレス＝2026/04/15】俳優の妻夫木聡が4月14日、日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。最近判明したというアレルギーを明かした。【写真】45歳主演級俳優、スノ目黒と再現した21年前ドラマ名場面◆妻夫木聡、アレルギーを告白「食の危険」をテーマにトークが展開されると、妻夫木は「子供の頃から、朝に牛乳を飲むとお腹を壊すことが多くて。でも、昼とか夕方とかに牛乳飲んでも