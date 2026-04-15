伊仙町で14日、89歳の女性が道路を横断中に乗用車にはねられその後死亡しました。警察は車を運転していた53歳の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 県道83号で道路を横断していた女性(89)が乗用車にはねられる 徳之島警察署によりますと14日午後5時半ごろ、伊仙町犬田布の県道83号で道路を横断していた近くの仲八重子さん(89)が乗用車にはねられました。 仲さんは病院に運ばれましたが頭などを強く打ちおよそ1時間