秋田朝日放送 ゴールデンウィーク期間中に秋田新幹線を予約している人は、９日時点でおよそ６万人で、去年の同じ時期と比べて２割以上増えています。 ＪＲ東日本がまとめた２４日から５月６日までの秋田新幹線の予約状況によりますと、期間中、上下合わせて１６万席が用意され、９日時点ではおよそ６万人が予約しています。去年の同じ時期と比べて２割以上増えています。 秋田へ向かう下りのピークは