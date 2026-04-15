秋田朝日放送 14日夕方、秋田市楢山の線路沿いで枯れ草が燃える火事があり、秋田新幹線などが一時運転を見合わせるなど影響が出ました。 周辺住民が撮影した出火直後の様子です。火が燃え上がっているのがわかります。警察と消防によりますと、14日午後５時半すぎ、秋田市楢山の住民などから「枯れ草が燃えている」と１１９番通報がありました。現場はＪＲ秋田駅近くの線路内で、火は出火から４５分後に消し止められまし