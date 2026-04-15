山形市内の80代女性が、息子をかたる男たちから「お金を立て替えてほしい」などと言われ現金120万円をだまし取られました。警察によりますと、山形市内の80代の女性は4月1日、自宅の固定電話に息子をかたる人物から「喫茶店で大事な書類が入ったカバンをなくしてしまった」と電話がありました。その後、上司を名乗る男から「バッグには会社の送金書が入っていてお金を振り込めなくなった」と電話があり、女性は、自宅を訪問してき