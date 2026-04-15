１３日、浜湖路小学校浜湖校区で歌や踊りを披露する児童。（南寧＝新華社記者／陸波岸）【新華社南寧4月15日】中国広西チワン族自治区南寧市の浜湖路小学校浜湖校区で13日、教師と児童が集まり、伝統的な祝日「三月三（旧暦3月3日、今年は4月19日）」を歌や踊りで一足早く楽しんだ。１３日、浜湖路小学校浜湖校区で児童と一緒に踊る人型ロボット。（南寧＝新華社記者／陸波岸）１３日、浜湖路小学校浜湖校区で歌や踊りを披露する