ボランティア活動に参加する宋紅昌（そう・こうしょう）さん（左）。（３月１２日撮影、許昌＝新華社配信／王永濤）【新華社鄭州4月15日】中国の農村ではシルバー世代が自発的に社会参加することで、助け合いの輪が広まっている。河南省許昌市襄城県の高齢者ケアボランティア協会は毎週、県内に点在する村を巡回している。チームメンバーの80％以上は、還暦を過ぎた高齢者が占める。この「シルバーグループ」は「老帮老