FM大阪は、新プロジェクト『SDD BICYCLE』を始動。STARDUST REVUE・根本要、TRF・DJ KOOも参加し、9日に大阪市内で発表会が行われた。【写真】根本要＆DJ KOOらが参加した発表会の様子飲酒運転撲滅を目指す『SDD〜STOP! DRUNK DRIVING PROJECT』に続くプロジェクトとなる『SDD BICYCLE』は、自転車の安全利用を啓発する。FM大阪の西山勝社長は、大阪の自転車マナーへの危機感を示し「メディアとして責任を持って取り組まなけれ