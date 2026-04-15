◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手が「1番・DH」でスタメン出場。3打席目まで終えて無安打となっています。試合前時点で日本人最長の47試合連続出塁を継続中の大谷選手。第1打席、メッツ先発のノーラン・マクリーン投手のカーブを捉えるもレフトライナーに倒れます。3回の第2打席は直球をたたきショートゴロ。そして6回の先頭で迎えた第3打席はレフトフライに倒れました。大谷