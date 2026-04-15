ミツカンが、フルーツドリンク「りんごの目覚め」を全国のファミリーマート限定で順次発売する。2025年7月に数量限定で発売し、好評を集めた商品で、今回はその反響を受けてリニューアルし、再登場となった。【画像】ミツカン直伝、ぽん酢ダレで食べる「茹でレタス巻き」作り方「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉を入れた新感覚のフルーツドリンク。前回発売時にも支持を集めた角切りりんご果肉を今回も豊富に使い、