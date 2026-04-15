お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が１４日、フジテレビ系「超調査チューズデイ」で、初恋の人・もっちゃんからバレンタインデーにチーズケーキをもらったと振り返るも、まさかの展開に、相方の屋敷裕政も失笑した。この日は女性ゲストたちが生放送で初恋の人に会うという企画で、ラストに登場したのがまさかの嶋佐だった。嶋佐は中学、高校６年間好きだったもっちゃんという女性がいたといい、高３のときにメールで告白