スイスの高級時計メーカーIWCシャフハウゼンは2026年4月14日、ジュネーブで開催中の時計見本市「ウォッチズ＆ワンダーズ」において、宇宙飛行に向けてゼロから設計・開発された腕時計「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」（Ref. IW328601）を発表しました。【▲ IWC「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」のイメージ画像（Credit: IWC Schaffhausen）】この時計の最大の特徴