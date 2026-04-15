鹿児島県警日置署は１４日、県内の男子高校生が、今月１日に始まった１６歳以上の自転車の交通違反者に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度を悪用した詐欺被害に遭い、現金６０００円をだまし取られたと発表した。発表によると、高校生は１４日午前、同県日置市の三差路を自転車で右に曲がった際、車に乗った２人組の男から「警察だから止まって」と呼び止められ、「手信号をしていないから違反だよ。払った方がいいよ