グループ設立で記者会見する自民党の石井準一参院幹事長＝15日午後、国会自民党の石井準一参院幹事長は15日、国会内で記者会見し、新たなグループ「自由民主党参議院クラブ」を設立すると発表した。石井氏は「メンバー一同、高市政権を支える」と説明。党総裁選で対応を縛ることはせず、他の派閥やグループとの掛け持ちを認める方針を明らかにした。石井氏によると、新グループの会員数は40人を超えているという。