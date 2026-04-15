タレントの安田美沙子（43）が15日までに自身のインスタグラムを更新。最近の“ママコーデ”を披露した。この春、次男も小学生になった安田。「送迎の間におしごとそして、ここ最近のおかあちゃんネイビーコーデ」とつづり、ネイビーで統一されたコーデを3種類披露した。ファンからは「カッコいいですね」「似合います」「素敵ですね」などの声が寄せられた。安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの男性と結婚。