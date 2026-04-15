お笑いコンビ・たくろうが１５日、都内で行われた、シック・ジャパンによる男性用シェービングブランド「ＨＹＤＲＯ」の「リニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に声優・津田健次郎と出席した。たくろうの２人は、Ｍ−１グランプリ優勝後、企業イベントに出演することも増加。きむらバンドは「まだまだ慣れておりません。ウケた試しもございません」と語った一方、赤木裕は「完全に慣れました。企業様のために呼んでいただい