千葉県白子町で交通トラブルをきっかけに、相手の車のドライバーを刃物のようなものを見せて脅したとして、78歳の男が逮捕された。男は容疑を認めており、警察が当時の詳しい状況を調べている。車を停め近づいてくる男交通トラブルがきっかけで、相手のドライバーに刃物のようなものを見せて「出てこいよ」と脅すなどした疑いで78歳の男が逮捕されました。笠間實容疑者は14日、千葉県・白子町の路上で、20代の男性が運転する車のド