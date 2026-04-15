今回は、浮気し、離婚した男を待ち受けていた現実についてのエピソードを紹介します。せっかく離婚したのに…「中途入社してきた、若くて可愛い女子社員Mと残業帰りに飲んだのですが、酔った勢いで浮気してしまいました。気づいたら朝で、慌てて帰宅しましたが、連絡もせず朝帰りした俺に対し妻は激怒。その日は家族旅行する予定でしたが、妻は俺を残し、娘と出かけてしまいました。結局妻と娘は2人で旅行したようですが、家にひと