早くも田植えシーズン到来です。柏崎市で極早生品種「葉月みのり」の田植えが15日、始まりました。8月の別称「葉月」に収穫を迎えることからその名がついた「葉月みのり」、JAえちご中越が手がける極早生品種で、柏崎市の田んぼでいち早く田植えが始まりました。【田村農産三上 雅 代表取締役】「配合の中で親にこしいぶき、祖母にこしひかりという遺伝子を持っているので‥‥‥極早生品種にしては甘みがあって香りが良い