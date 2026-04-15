柏崎刈羽原発から30キロ圏内の自治体が原子力防災の強化などを目的に協議会を立ち上げ14日、初会合が行われました。協議会は原発から30キロ圏内にある小千谷市や長岡市など7つの自治体からなり原子力防災の実効性の向上と交付金制度の見直しを目的に発足しました。初会合では現在、小千谷市や見附市などが対象外となっている電源三法交付金制度の改正を目指すことなどを決めたということです。【小千谷市 宮崎悦男市長】「雪国特有