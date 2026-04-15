★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２半導体 ３半導体製造装置 ４宇宙開発関連 ５蓄電池 ６フィジカルＡＩ ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８防衛 ９ＪＰＸ日経４００ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が６位となっている。 読売新聞オンラインは１２日、「ソフトバンクとＮＥＣ、ホンダ、ソ