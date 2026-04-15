室町ケミカルが大幅反発している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について売上高を７５億円から７７億円（前期比１５．７％増）へ、営業利益を５億５０００万円から７億円（同６２．０％増）へ、純利益を３億５０００万円から４億７０００万円（同９４．８％増）へ上方修正し、期末配当予想を１５円から１６円へ引き上げ年間配当予想を２６円（前期２５円）としたことが好感されている。 化学品事業や医薬