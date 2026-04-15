アーセナルのイングランド代表MFデクラン・ライスが、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦スポルティング戦の前日練習を欠席したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。7日にスポルティングのホームで開催された第1戦では、後半45+1分に生まれたFWカイ・ハバーツの劇的な決勝弾で1-0と先勝したアーセナル。15日にはホームでの第2戦を迎える。アドバンテージを得て迎える第2戦となるが、ライスが前日練習を欠席。11日