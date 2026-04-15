開催：2026.4.15 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 7 - 9 [ブルージェイズ] MLBの試合が15日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。