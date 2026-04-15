開催：2026.4.15 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 7 - 6 [ロッキーズ] MLBの試合が15日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。 アストロズの先発投手はコルトン・ゴードン、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 1回表、3番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキ&