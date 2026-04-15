大雨による災害の発生を想定した非常召集訓練がけさ、寒河江警察署で行われ、署員が緊急時の対応を確認しました。 【写真を見る】署員に事前告知なし警察が大雨特別警報・災害想定した非常召集訓練緊急時の対応を確認（山形） 県警では、大雨や地震などで大規模な災害が想定される場合、署員を召集することになっています。 訓練は、寒河江市と西川町で大雨特別警報が発表され、複数の地区に避難指示が出されたとの想定で行