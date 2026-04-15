【写真】大森元貴の自撮りショット（全3枚）／ミセス3人の白衣装ショット（全3枚） Mrs. GREEN APPLEが4月14日のNHK『うたコン』朝ドラ特集に出演し、新曲「風と町」をテレビ初披露。放送後にはSpotify公式リスニングパーティーも実施した。 ■大森元貴、ハーフアップヘアのオフショット公開 大森元貴は自身のInstagramを更新し、オフショットを公開。白のジャケットとパンツに花柄のシャツをのぞかせたス