【動画】橋本将生＆猪俣周杜＆篠塚大輝の着物ビジュアル／3人が挑戦した「ファッションシューティング」「トレンドメイクアップ」「シネマティック・フェイス」 雑誌『anan』の公式SNSで、timeleszの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がグラビア撮影を学ぶ期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY！」第4回のビジュアルが公開され、話題を集めている。 ■橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝が“粋と雅”をテーマにした