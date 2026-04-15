【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが初開催するVRコンサートツアー『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』が、4月15日より東京（109シネマズプレミアム新宿）と大阪（T・ジョイ梅田）の映画館で上映開始となった。 ■「私たちLE SSERAFIMと“もう一歩近づきたい”という方は、ぜひ映画館に足を運んでみてください」 『LE SSERAFIM VR CONCERT：INVITATION』は、日本・韓国・米国・台湾の国と