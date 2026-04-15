俳優の唐沢寿明さんが5月に熊本で開くクラシックカー・イベントのPRのため、県庁を訪れました。 このイベントは、熊本地震からの復興を応援しようと企画されたもので、3年連続の開催となります。 俳優の唐沢寿明さんをはじめ、全国からクラシックカーの愛好家が熊本に集まり、1974年までに製造された125台のクラシックカーで県内各地を駆け抜けます。 今年は熊本地震の被災地に加え、2020年7月豪雨で被害を受