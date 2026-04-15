◇ナ・リーグドジャースーメッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も左飛に倒れ、3打席凡退が続いた。初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直、3回1死の第2打席は直球を振り抜いたが遊ゴロだった。6回の第3打席もシンカーに差し込まれ、打球は伸びず左飛に打ち