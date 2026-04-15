お笑い芸人の出川哲朗（62）が14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。自身の番組でのハプニングを語った。今月、レギュラー化10年目を迎えた「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）。電動バイクで旅をする同番組でのアクシデントの話題になり、「（ゲストが）免許証を忘れるパターンもありますよね？」との指摘に、出川は「今まで4人いまし