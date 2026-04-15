スターバックス コーヒー ジャパンはこのほど、日本上陸30周年を記念し、フラペチーノの30年の歩みを振り返る年表を公開した。スターバックス コーヒー ジャパンとフラペチーノの30年○日本上陸から広がるフラペチーノの歩み平成の真っ只中、厚底靴とミニスカートがトレンドを席巻していた1996年8月、スターバックスコーヒー日本1号店が東京・銀座(松屋通り)にオープンした。記念すべき最初の一杯は「ダブルトールラテ」だったとさ