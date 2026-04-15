富山、長野両県の北アルプスを貫く「立山黒部アルペンルート」が１５日、冬季閉鎖を終えて全線開通した。車道両側にそびえる雪壁「雪の大谷」（富山県立山町）を一目見ようと、国内外から多くの観光客が訪れた。雪の大谷は標高２４５０メートルの室堂付近にある観光名所で、今年の雪壁の高さは昨年より４メートルほど低い約１２メートル。この日は壁の間を約５００メートル歩けるイベント「雪の大谷ウォーク」が行われ、参加者