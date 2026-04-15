高市早苗首相とポーランドのトゥスク首相は15日の会談で、ロシアによるウクライナ侵攻を巡り、ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現するため、連携を強化する方針を確認した。高市首相が会談後の共同記者発表で明らかにした。