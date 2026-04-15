トヨタ自動車といすゞ自動車は15日、水素を利用する燃料電池車（FCV）の小型トラックの量産化に向け、共同開発を進めることに合意したと発表した。2027年度の生産開始を目指す。いすゞの小型の電気自動車（EV）トラック「エルフEV」をベースにし、トヨタが開発した新型燃料電池システムを組み合わせる。小型トラックはスーパーマーケットやコンビニエンスストア向けの物流で使用されることが多く、物流分野での水素の活用推