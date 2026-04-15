今年、日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。今回は「“繰り返す揺れ”耐震化で命と生活を守る」です。■熊本地震と「首都直下地震」の共通点今週で熊本地震から10年となります。気象庁データベースにある当時の震度で、地図上にいくつも重なる赤い丸は、2016年4月に熊本県で観測された「最大震度6弱以上」の地震の震源をあらわしています。4月14日に最大震度7を観測した