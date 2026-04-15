◇MLB レイズ 8-5 ホワイトソックス(日本時間15日、レート・フィールド)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「3番・ファースト」で先発出場し、ホームラン1本を含む3打数1安打2四球2打点の活躍をみせました。ロイヤルズとのビジター4連戦は計12打数ノーヒットで、直近4試合無安打と当たりが止まっていた村上選手。本拠地に戻って迎えたレイズとの3連戦初戦、初回の第1打席では2球で追い込まれてから冷静にボールを見送り四球を選びま