ヤマハ発動機販売は“クロスプレーン・コンセプト"に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列2気筒・688cm³エンジンを搭載したスーパースポーツ「YZF-R7 ABS」をモデルチェンジし、5月29日に発売する。また、ヤマハ発動機創立70周年を記念する「70th Anniversary Edition」を200台限定で同日発売する。「YZF-R7 ABS」ブルー※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合がある○多彩なライダー