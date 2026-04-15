TOMORROW X TOGETHERがデビュー7周年を記念して、MOA(※ファンの呼称)のためのスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞を4都市8公演で開催する。その皮切りとなる愛知・IGアリーナより5月24日公演が、全国映画館で同時に楽しめるライブビューイング実施されることが決定した。同スペシャルコンサートでは、バンドによるライブ演奏に加え、メンバーのソロ曲カバーや7年間の軌跡を辿るセットリストが予定されている。その