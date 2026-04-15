資さんは4月16日、新商品「資たま丼」と朝限定「かけおにセット」(いずれも399円)を資さんうどんの一部店舗で発売する。(399円は九州・山口エリア店舗の価格)「かけうどん」「資たま丼」「かけおにセット」(いずれも399円)感謝(サンキュー)のキモチを込めた、399円のお得な新メニューが登場する。資たま丼は、同社こだわりの"丼出汁"に玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに