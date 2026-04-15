野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞が2026年7月24日、25日、26日の3日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。野外開催15回目の記念回として3日間開催となる同フェスの第二弾出演アーティストが発表となった。第二弾として発表されたのは、キュウソネコカミ、KUZIRA、Crystal Lake、go!go!vanillas、dustbox、Dizzy Sunfist、FOMARE、FLOW、マキシマム ザ ホルモン、MONGOL800といった10組。出演者は今