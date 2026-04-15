＜Karatsu Drop Festival 2026＞が9月26日および27日、佐賀・唐津市 虹の松原海水浴場 東の浜で開催される。オーストラリア発祥のサーフトリップ追従型音楽フェスとして2022年に宮崎にて初開催された＜DROP FESTIVAL＞が2025年、九州サーフィン発祥の地と言われる佐賀県唐津市に会場を移し、感動の波を呼んだフェスが、再び唐津の地へ。同地で第二回目となる＜Karatsu Drop Festival＞の第一弾出演アーティストが発表となった。第