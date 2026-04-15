BMSGが手がける育成生・BMSG TRAINEEの勢いが、いま確実に加速している。SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGにおいて、次世代を担う存在として注目を集めるBMSG TRAINEE。近年ではライブ活動のみならず、メディア露出やタイアップ、SNSでの発信といった多角的な展開を見せ、その存在感を高めている。直近では、各メディアでの連載展開が相次いでいる。25年末に開始された雑誌「JUNON」での連載やAOI、HALによる“アオハル