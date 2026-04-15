「第35回日本映画批評家大賞」受賞者が15日に発表され、作品賞は永田琴監督作『愚か者の身分』、主演男優賞には同作で北村匠海、映画『国宝』で吉沢亮が、主演女優賞には映画『佐藤さんと佐藤さん』の岸井ゆきのが選出された。【写真】映画『愚か者の身分』作品賞、監督賞、主演男優賞、新人男優賞を受賞ティザービジュアル「日本映画批評家大賞」は、1991年、「金曜ロードショー」でナビゲーターを長く務めた今は亡き水野晴