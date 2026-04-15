QOOPIEが、初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』を本日リリースした。本作は、すでに発表済みの「Naked」、「DANG」、「MOONLIGHT」、「ROUTE19」、そして初のボーカル曲「TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)」に加えて、疾走感あふれるファンクチューン「Stonehead」、リズミカルかつメロディアスな「Amber」などの新曲を含めた幅広い音楽性が凝縮された11曲が収録されている。また、3月11日にアルバムから先行配信されたBlack petrol