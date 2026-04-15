The Ravensが、本日配信スタートした新曲「One More Song」のMVを公開した。本楽曲の作詞・作曲はKjで、暗がりに光をともすような希望の楽曲になっているという。なお、今回公開されたMVの監督を務めたのは、映像ディレクター・YUTAROだ。本作の配信リリースを記念したキャンペーンも実施中だ。参加者にはもれなくジャケット写真を使用したオリジナルの壁紙がプレゼントされる。The Ravensは、全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 20